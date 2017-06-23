Altın haftayı nasıl tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 233,00 lira, Cumhuriyet altını 950,000 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 141,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,40 141,60 141,70 141,90
Cumhuriyet Ata Lira 933,00 947,00 934,00 950,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 129,10 133,10 129,00 133,00
Lira(Tam) Ziynet 912,00 929,00 912,00 931,00
Yarım Ziynet 454,00 464,00 456,00 466,00
Çeyrek Ziynet 227,00 232,00 228,00 233,00