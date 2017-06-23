  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Altın haftayı nasıl tamamladı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 141,90 liradan tamamladı.

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Altın haftayı nasıl tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 233,00 lira, Cumhuriyet altını 950,000 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 141,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                           PERŞEMBE      CUMA

                                            Alış      Satış      Alış      Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,40 141,60   141,70  141,90
Cumhuriyet Ata Lira       933,00  947,00  934,00  950,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)        129,10  133,10  129,00  133,00
Lira(Tam) Ziynet              912,00 929,00   912,00  931,00
Yarım Ziynet                     454,00 464,00   456,00  466,00
Çeyrek Ziynet                  227,00 232,00   228,00  233,00 
 

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