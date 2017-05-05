  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Altın haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı ve 141,6 lira seviyesinde dengelendi.

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Altın haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Dün, 140,1 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 140,3 liradan tamamladı.

Döviz kurlarının yükselmesine paralel bugüne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,90 değer kazanarak 141,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise bugün gelen tepki alımlarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,31 yükselerek 1.232,90 dolar seviyelerinde dengelendi.

Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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