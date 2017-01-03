Altın günü yükselişle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 218,00 lira, 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 artışla 132,80 liradan tamamladı. Cumhuriyet altını 888,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 yükselişle 132,80 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 130,70 130,90 132,60 132,80 Cumhuriyet Ata Lira 860,00 875,00 873,00 888,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 119,40 123,40 121,00 124,00 Lira(Tam) Ziynet 844,00 859,00 856,00 871,00 Yarım Ziynet 420,00 430,00 426,00 436,00 Çeyrek Ziynet 210,00 215,00 213,00 218,00

