  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Altın günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin 700 liraya geriledi.

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Altın günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 38 milyon 314 bin 563,54 liralık, 40 işlemde 41 milyon 913 bin 68,51 dolarlık ve 1 işlemde 37 bin 439,54 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 214 bin 313,34 liralık ve 1 işlemde 564 bin 888,62 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası ve Troy Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 


  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 145.600,00 1.261,00 1.160,00
En Düşük 144.700,00 1.264,00 1.164,00
En Yüksek 145.640,00 1.270,00 1.164,50
Kapanış 144.700,00 1.270,00 1.164,50
Ağırlıklı Ortalama 144.992,32 1.266,50 1.164,50
İşlem Miktarı (Kg.) 264.25236 1.029,32742 1,00000
İşlem Sayısı 11 40 1
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 38.314.563,54 41.913.068,51 37.439,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.294,57978    
Toplam İşlem Adedi 52    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.899,52    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.920,21    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,71
Etiketler: altın, altın fiyatları
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