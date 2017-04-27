Altın günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 38 milyon 314 bin 563,54 liralık, 40 işlemde 41 milyon 913 bin 68,51 dolarlık ve 1 işlemde 37 bin 439,54 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 214 bin 313,34 liralık ve 1 işlemde 564 bin 888,62 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası ve Troy Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: