Altın güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 146,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, dolar/TL'nin 3,60 seviyesinin üzerini görmesinden bulduğu destekle bugüne yükselişle başladı. Saat 10.15 itibarıyla gram altın yüzde 0,44 artışla 146,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 981 liradan satılıyor.

Doların küresel piyasalarda değer kazanmasından negatif etkilene altın ons fiyatı ise bugüne yatay başlamasının ardından 1.268,28 dolardan işlem görüyor.

AA Finans analisti İslam Memiş, bu hafta ABD'de açıklanan verilerin olumlu gelmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin şahin açıklamalarından altın fiyatlarının olumsuz yönde etkilendiğini kaydetti.

Altının ons fiyatının, Kuzey Kore gerginliğinin azalması, Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisi ile bir aydır baskı altında olduğunu belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.250 dolara kadar gerileyebileceğini ancak bu seviyenin altının kalıcı olmayacağını dile getirdi.

Memiş, doların güçlenmesiyle altının gram fiyatındaki düşüşlerin sınırlı kaldığını vurgulayarak, ABD'de bugün açıklancak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi. AA