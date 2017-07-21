Altın güne nasıl başladı? (21 Temmuz 2017)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 141,7 lira seviyesinde dengelendi.
Dün 140-141 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 141,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kazancıyla 141,7 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bugüne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,22 artışla 1.247,41 dolardan alıcı buluyor.