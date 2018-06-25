Altın fiyatlarındaki gerileme kuyumcuları sevindirdi

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, seçimlerden önce piyasalarda olumsuzluk ve gerginlik yaşandığını söyledi. Seçimin ardından fiyatların düşeceğini öngördüklerini anlatan Kalkan, "Her seçimde böyle olmuştur. Mevcut hükümetin devamı tabii ki fiyatları oldukça geriletti, düşürdü, gergin ortamı stabilize etti. Her şey daha güzel olacak" dedi.

Kalkan, düğün sezonunun yaşandığını hatırlattı:

"Düğün sezonundayız, piyasalarda düşüşün ardından da bir hareketlenme bekliyoruz. Sırf bizim işte değil, bütün iş kollarında bir hareketlenme bekliyoruz. Çünkü önceki belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Herkes önünü görebilir oldu. Bundan sonra her şey daha güzel seyredecek.

Seçimden önce altının fiyatı yukarıdaydı, gramı 194 lira civarındaydı şimdi oldukça geriledi. Küçük altın 310 civarında, gram altın 186 lira civarında düşüş yaşandı. Sadece altında değil, diğer ürünlerde normal seyrine dönmüş durumda. Daha da düşüş bekliyoruz."

Piyasalar sonucu olumlu algıladı

Tarihi Alipaşa Çarşısı kuyumcularından Erkan Güler de Türkiye'nin kritik bir seçim atlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim piyasalarımız seçim sonuçlarını olumlu olarak algıladı. İstikrarın devam ediyor olması olumlu olarak görüldü ve dolar fiyatında bir gerileme yaşandı. Dolayısıyla altın fiyatlarında da gerileme görüldü. Altındaki düşüş kuyumcular ve vatandaş için avantajlı bir durum olacak. Altının alımı daha kolay olacak. Daha ilk günden çeyrek altında yaklaşık 10, 12 liralık geriye gidiş gördük. Devamını bekliyoruz.

İnşallah dolarda biraz daha gerileme yaşanırsa insanlar için alım kolaylığı olur. Bizlerde de satış daha kolay gerçekleşir. Bugün gram altın 186 lira, çeyrek altın 310 lira, tam altın da şu anda bin 280 liradan satılıyor. Fiyatların hepsinde ortalama gramda 5 lira, çeyrek altında da 12 lira civarında düşüş yaşandı. Altın fiyatlarının daha da geriye gelmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA