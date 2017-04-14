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Altın fiyatlarında son durum

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.023,00 lira oldu.

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Altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.023,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 151,7 151,9 152,7 152,9
Cumhuriyet Ata Lira 1.000,00 1.016,00 1.006,00 1.023,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 138,5 142,5 139,5 143,5
Lira(Tam) Ziynet 977 997 983 1.003,00
Yarım Ziynet 489 499 492 502
Çeyrek Ziynet 244 249 246 251
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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