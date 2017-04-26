  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Altın fiyatlarında düşüş bugünde sürüyor

Altının gram fiyatı, 145 lira ile 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

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Altın fiyatlarında düşüş bugünde sürüyor

Dün günü yüzde 0,7 değer kaybıyla 145,5 liradan tamamlayan gram altın, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 145 lira ile 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Altının gram fiyatı şu dakikalarda 145,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da açılış saatlerinde 1.261,30 ile 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,05 azalışla 1.263 dolardan işlem görüyor. 

Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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