  • 18 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.669
    EURO 4.316
  • BIST 107484.62
    ALTIN 151.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek)

Altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek)

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 151,4 lira seviyelerinde dengelendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek)

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 151,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,20 azalışla 151,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 151,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.014 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasına paralel gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 1.283,37 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan adaylarını şimdiden fiyatladığını kaydetti.

Memiş, Fed'in başkan adaylarından biri olan Standford Üniversitesi ekonomisti John Taylor'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın üzerinde iyi bir izlenim bıraktığı haberlerinin, piyasalarda doları olumlu yönde etkilediğini dile getirdi.

Küresel piyasaların Taylor'u genellikle yüksek faiz savunuculuğu yapan bir kişi olarak tanıdığı bilgisini veren Memiş, Taylor'un Fed başkan olması durumunda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yükselişler, emtia fiyatlarında ise düşüşlerin görülebileceğini ifade etti.

Memiş, ABD ve Kuzey Kore yetkililerinin Moskova'da görüşeceklerine dair haberlerin, küresel risk iştahının artmasına neden olduğunu belirterek, risk iştahının artmasının piyasalarda altın talebini yavaşlattığını vurguladı.

Altının ons fiyatındaki gerilemenin, küresel piyasalarda doların güç kazanmasından dolayı gram altının fiyatında çok hissedilmediğini belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 150,4 liranın destek 152,0 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Memiş, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile Fed yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi. 

Etiketler: altın, altın fiyatları, gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER