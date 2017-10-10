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Altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek)

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 152,5 lira seviyelerinde dengelendi.

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Altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek)

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 152,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasıyla yükselen dolar/TL'nin etkisiyle 155,7 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,03 artışla 152,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 152,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da 1.024 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.287 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD'de açıklanan eylül ayı istihdam raporunun ardından altının ons fiyatının yükseliş trendine girdiğini söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,40'tan yüzde 2,36'ya kadar sarkmasının ons altındaki yükselişte etkili olduğunu belirten Memiş, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının altın fiyatları açısından haftanın en önemli gündem maddesi olduğunu dile getirdi.

Memiş, altının ons fiyatının 1.270 doların üzerinde kaldıkça yeni hedefinin 1.300 dolar olabileceğini belirterek, günlük işlemler için 1.282 doların destek, 1.292 doların ise direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Altının gram fiyatının dün dolar kurundaki yükselişten aldığı destekle 155,7 lira seviyesini test ettiğini hatırlatan Memiş, ABD ve Türkiye'den gelecek açıklamaların fiyatların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

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