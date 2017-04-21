Altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek)

Güne yatay başlayan altının gram fiyatı, 150 lira sınırında işlem görüyor.

Dün, dolar/TL'nin 3,6270'e kadar gerilemesine paralel son iki haftanın en düşük seviyesi olan 149,14 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 150 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 150,08 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247 lira, Cumhuriyet altını 1.005 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda azalan jeopolitik risk algısıyla değer kaybeden altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.280,78 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının zayıflamasının altın fiyatlarında düşüşlere neden olduğunu belirterek, altının ons fiyatının 1.295 doların üzerinde kalıcı olmayacağını söyledi.

23 Nisan Pazar günü Fransa'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden Memiş, teknik olarak altının gramında 151,50 liranın direnç, 149 liranın ise destek olarak önce çıktığını kaydetti.