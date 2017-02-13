  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek)

Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 düşüşle 146,3 liradan işlem görüyor.

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Altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek)

Geçen haftayı yüzde 0,4 yükselişle 146,8 liradan tamamlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 146,3 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 979 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma gününü yatay seyirle 1.233 dolardan tamamlaması sonrasında yeni haftaya sakin başladı ve şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1.230 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın cuma günü yaptığı açıklamaların ardından dolar endeksinde yükselişler, altının ons fiyatında ise satışların hakim olduğunu belirterek, "Geçen hafta satış baskısında kalan altının ons fiyatı 1.245 dolar seviyesinden 1.221 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Yeni haftaya döviz ve altın fiyatlarının yatay başladığını gözlemliyoruz. Bu yatay başlangıç, ilerleyen günlerde yönünü yukarı çevirebilir diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu kaydeden Memiş, 14 ve 15 Şubat'ta Fed Başkanı Janet Yellen'ın Kongre'de yapacağı sunumun takip edileceğini bildirdi.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.228 doların destek, 1.238 doların ise direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 145,7 seviyesinin destek olarak izleneceğini belirtti.

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