  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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Altın fiyatları ne kadar? (Çeyrek, gram)

Güne sınırlı da olsa yükselişle başlayan altının gram fiyatı 139,7 lira seviyesinden alıcı buluyor.

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Altın fiyatları ne kadar? (Çeyrek, gram)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 139,7 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 139,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı günü de yüzde 0,3 azalışla 139,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 139,7 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 937 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 düşüşle 1.217,6 dolardan günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.218,6 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dünkü açıklamalarının ardından haftayı sakin bir seyirde tamamlayabileceğini belirterek, bugün altının ons fiyatının 1.215-1.225 dolar ve gram fiyatının da 139,35-141,25 lira bandında işlem görebileceği öngörüsünde bulundu.

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