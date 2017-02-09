  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Altın fiyatları ne kadar? (9 Şubat 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 994,00 lira oldu.

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Altın fiyatları ne kadar? (9 Şubat 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 994,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 148,3 148,5 148,3 148,5
Cumhuriyet Ata Lira 977 994 977 994
22 Ayar Bilezik(Gr.) 135 139 135 139
Lira(Tam) Ziynet 955 974 955 974
Yarım Ziynet 477 487 477 487
Çeyrek Ziynet 238 243 238 243
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