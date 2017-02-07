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Altın fiyatları ne kadar? (7 Şubat 2017)

Altının gram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 147,5 liradan işlem görüyor.

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Altın fiyatları ne kadar? (7 Şubat 2017)

Altının gram fiyatı, dün 143,95 lira ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gerilemesinin ardından gelen alışlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,8 artışla 146,1 liradan tamamladı.

Bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dolar kurundaki artışa paralel güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 147,5 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3 yükselişle 1.235 dolardan tamamlamasının ardından bugün 1.233 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

 

 

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