Altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 147,8 liradan alıcı buluyor.

Dün 148,5 lira seviyelerine kadar yükselen gram altın, bu seviyelerde tutunamasa da günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 147,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 147,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243 lira, Cumhuriyet altını da 990 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise güne de düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,28 azalışla 1.279,28 dolardan alıcı buluyor.