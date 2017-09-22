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Altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 145,6 lira seviyesinde dengelendi.

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Altın fiyatları ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının ardından uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün tepki alımlarıyla toparlanırken, altının gram fiyatı dünkü yüzde 0,7'lik değer kaybı sonrası yatay bir seyir izliyor.

Gram altın saat 10.20 itibarıyla 145,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 975 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 1.288,3 dolarla yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yükselişe geçti. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.298,1 dolardan alıcı buluyor.

Etiketler: altının gram fiyatı, çeyrek altın, cumhuriyet altını
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