  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Altın fiyatları ne kadar?

Döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle artan altının gram fiyatı 142,7 lira seviyesinde dengelendi.

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Altın fiyatları ne kadar?

Dün, yükseliş eğilimindeki dolar/TL'ye paralel 142,4 lira seviyelerini test eden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,63 artışla 142,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel bugün 3,64 sınırına kadar çıkan dolar kurunun etkisiyle 143,3 lirayı gördü. Saat 10.30 itibarıyla altının gram fiyatı yüzde 0,30 artışla 142,7 liradan liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.

İki günlük yükselişin ardından bugüne düşüşle başlaya altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 0,28 azalışla 1,223,8 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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