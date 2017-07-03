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Altın fiyatları ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 941,00 lira oldu.

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Altın fiyatları ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 941,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140,6 140,8 140,4 140,6
Cumhuriyet Ata Lira 926 942 925 941
22 Ayar Bilezik(Gr.) 128 132 128 132
Lira(Tam) Ziynet 905 924 904 923
Yarım Ziynet 452 462 452 462
Çeyrek Ziynet 226 231 226 231
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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