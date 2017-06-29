  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı güne sınırlı da olsa düşüşle başlayarak 141 liranın hemen altında dengelendi.

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Altın fiyatları ne kadar?

Dün 142,6 liraya kadar yükselen gram altın, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,2 azalışla 141,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, dün öğleden sonra başlayan düşüşünü dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle bugüne de taşıdı. Gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 140,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 943 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.251,8 dolardan alıcı buluyor.

Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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