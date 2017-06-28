Altın fiyatları ne kadar?

Yurt içi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk iki gününde, uluslararası piyasada dolar kurundaki gerileme ile 140 liranın altında hesaplanan altının gram fiyatı, dolar kurunun tekrar 3,52 seviyelerine çıkması ile kayıplarını telafi etti.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 142 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı da dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak yüzde 0,25 artışla 1.250 dolardan satılıyor.