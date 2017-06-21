  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, 142 lira seviyelerinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları ne kadar?

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin, Fed Başkanı Janet Yellen'ın geçen haftaki "şahin" açıklamalarını destekler nitelikte açıklamalarda bulunması altının ons fiyatında düşüşlere neden oldu.

Altının ons fiyatı dün 1.241,2 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 1.243,2 dolardan tamamladı. Ons altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.245,3 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı ise hafta başında gördüğü 140 lira seviyelerinden toparlanarak dün günü yüzde 0,5 artışla 141,6 liradan kapattı. Gram altın şu dakikalarda yüzde 0,3 kazançla 142 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 951 liradan alıcı buluyor.

Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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