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Altın fiyatları ne kadar? (26 Ocak)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 994,00 lira oldu.

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Altın fiyatları ne kadar? (26 Ocak)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 994,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,8 148 148,4 148,6
Cumhuriyet Ata Lira 974 990 979 994
22 Ayar Bilezik(Gr.) 135 139 135,5 139,5
Lira(Tam) Ziynet 952 971 963 978
Yarım Ziynet 476 486 478 488
Çeyrek Ziynet 238 243 239 244
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