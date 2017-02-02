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Altın fiyatları ne kadar? (2 Şubat 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 979,00 lira oldu.

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Altın fiyatları ne kadar? (2 Şubat 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 979,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146 146,2 146,1 146,3
Cumhuriyet Ata Lira 963 978 964 979
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,3 137,3 133,4 137,4
Lira(Tam) Ziynet 943 959 945 960
Yarım Ziynet 470 480 470 480
Çeyrek Ziynet 235 240 235 240
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