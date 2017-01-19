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Altın fiyatları ne kadar? (19 Ocak 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.

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Altın fiyatları ne kadar? (19 Ocak 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
Alış Satış Alış Satış  
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,4 147,6 146,6 146,8
Cumhuriyet Ata Lira 972 987 966 982
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,5 138,5 133,5 137,5
Lira(Tam) Ziynet 953 968 944 963
Yarım Ziynet 474 484 472 482
Çeyrek Ziynet 237 242 236 241
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