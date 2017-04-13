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Altın fiyatları ne kadar? (13 Nisan 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.015,00 lira oldu.

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Altın fiyatları ne kadar? (13 Nisan 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.015,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
Alış Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 150 150,2 151,5 151,7
Cumhuriyet Ata Lira 989 1.005,00 998 1.015,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 137 141 138 143
Lira(Tam) Ziynet 966 985 975 995
Yarım Ziynet 483 493 488 498
Çeyrek Ziynet 241 246 244 249
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