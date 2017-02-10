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Altın fiyatları ne kadar? (10 Şubat 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 968,00 lira oldu.

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Altın fiyatları ne kadar? (10 Şubat 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 968,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,9 147,1 144,5 144,7
Cumhuriyet Ata Lira 968 984 952 968
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134 138 132 136
Lira(Tam) Ziynet 946 965 930 949
Yarım Ziynet 472 482 464 474
Çeyrek Ziynet 236 241 232 237
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