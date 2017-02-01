  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Altın fiyatları ne kadar? (1 Şubat 2017)

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı beklenirken, altının gram fiyatı, 147 liranın altında seyrediyor.

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Altın fiyatları ne kadar? (1 Şubat 2017)

Dün 145 lira seviyesine kadar gerileyen altının gram fiyatı günü 147,04 liradan tamamladı.

Altının gramı bugün 147,20 liraya kadar yükseldikten sonra 147 lira seviyesinin altına geriledi. Altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla 146,80 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise dün 1.215,39 dolara kadar çıkmasının ardından günü 1.212,00 dolardan kapattı. Bugün Asya piyasalarında 1.213,33 doları gören altının onsu, şu dakikalarda 1.207,42 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor.

 

 

 

Etiketler: altın fiyatları, gram altın fiyatı
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