  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Altın fiyatları güne nasıl başladı? (19 Temmuz 2017)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 141 lira sınırında işlem görüyor.

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Altın fiyatları güne nasıl başladı? (19 Temmuz 2017)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 141 lira sınırında işlem görüyor.

Dün, dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 139,4 liraya kadar gerilemesine karşın altının gram fiyatı günü yüzde 0,17 artışla 140 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, 3 günlük yükselişini bugüne de taşımasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,28 artışla 141 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 942 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yükselişinin ardından bugüne değer kaybıyla başladı. Şu dakikalarda altının ons fiyatı yüzde 0,19 azalışla 1.240,24 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, doların küresel piyasalarda zayıflamasının emtia fiyatlarına olumlu yansıdığını belirterek, yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 139 liranın destek, 142 liranın direnç seviyesinde bulunduğunu, altının ons fiyatında da 1.230 doların destek, 1.245 doların direnç konumunda olacağını dile getirdi.

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