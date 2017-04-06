  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Altın fiyatları (6 Nisan 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.003,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (6 Nisan 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.003,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,8 148 149,6 149,8
Cumhuriyet Ata Lira 974 990 986 1.003,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,8 138,8 136,5 140,5
Lira(Tam) Ziynet 952 971 963 983
Yarım Ziynet 476 486 482 492
Çeyrek Ziynet 238 243 241 246

 

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