  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Altın fiyatları (3 Mayıs 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 955,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (3 Mayıs 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 955,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 142,5 142,7 142,5 142,7
Cumhuriyet Ata Lira 939 955 939 955
22 Ayar Bilezik(Gr.) 130 134 130 135
Lira(Tam) Ziynet 918 936 918 936
Yarım Ziynet 458 468 459 469
Çeyrek Ziynet 229 234 230 235
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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