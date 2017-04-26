  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Altın fiyatları (26 Nisan 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (26 Nisan 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,5 146,7 146,2 146,4
Cumhuriyet Ata Lira 965 981 963 980
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,8 137,8 133 137
Lira(Tam) Ziynet 944 962 941 961
Yarım Ziynet 471 482 471 481
Çeyrek Ziynet 236 241 235 240
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