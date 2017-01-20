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Buradasınız : » » Altın fiyatları (20 Ocak 2017)

Altın fiyatları (20 Ocak 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 988,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (20 Ocak 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 988,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,6 147,8 147,6 147,8
Cumhuriyet Ata Lira 973 988 973 988
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,8 138,8 134,8 138,8
Lira(Tam) Ziynet 954 969 954 969
Yarım Ziynet 474 484 474 484
Çeyrek Ziynet 237 242 237 242
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