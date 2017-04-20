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Altın fiyatları (20 Nisan 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.003,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (20 Nisan 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.003,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 151,1 151,3 149,7 149,9
Cumhuriyet Ata Lira 996 1.012,00 986 1.003,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 138 142 136,5 140,5
Lira(Tam) Ziynet 973 993 964 984
Yarım Ziynet 486 496 482 492
Çeyrek Ziynet 243 248 241 246
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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