  • 20 HAZIRAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.535
    EURO 3.944
  • BIST 99509.9
    ALTIN 141.573
Buradasınız : » » Altın fiyatları (20 Haziran 2017)

Altın fiyatları (20 Haziran 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 945,00 lira oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altın fiyatları (20 Haziran 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 945,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ           SALI  
                   Alış          Satış            Alış        Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141 141,2 141 141,2
Cumhuriyet Ata Lira 930 945 929 945
22 Ayar Bilezik(Gr.) 128,8 132,8 128,5 132,5
Lira(Tam) Ziynet 909 926 908 927
Yarım Ziynet 453 463 454 464
Çeyrek Ziynet 227 232 227 232
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER