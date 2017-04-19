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Altın fiyatları (19 Nisan 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.010,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (19 Nisan 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.010,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 151,5 151,7 150,8 151
Cumhuriyet Ata Lira 998 1.015,00 994 1.010,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 138 142 137,7 141,7
Lira(Tam) Ziynet 976 996 971 991
Yarım Ziynet 488 498 485 495
Çeyrek Ziynet 244 249 243 248
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