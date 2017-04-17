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Altın fiyatları (17 Nisan 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.017,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (17 Nisan 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.017,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 152,4 152,6 151,8 152
Cumhuriyet Ata Lira 1.004,00 1.021,00 1.000,00 1.017,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 139 143 138,5 142,5
Lira(Tam) Ziynet 981 1.001,00 977 997
Yarım Ziynet 491 501 488 498
Çeyrek Ziynet 245 250 244 249
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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