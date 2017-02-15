  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Altın fiyatları (15 Şubat 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 963 lira oldu.

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Altın fiyatları (15 Şubat 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 963 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,5 144,7 143,8 144
Cumhuriyet Ata Lira 952 968 947 963
22 Ayar Bilezik(Gr.) 132 136 131 135
Lira(Tam) Ziynet 930 949 926 945
Yarım Ziynet 464 474 463 473
Çeyrek Ziynet 232 237 231 236
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