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Altın fiyatları (14 Şubat 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 966,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (14 Şubat 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 966,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 145 145,2 144,2 144,4
Cumhuriyet Ata Lira 955 971 950 966
22 Ayar Bilezik(Gr.) 132,4 136,4 131,5 135,5
Lira(Tam) Ziynet 933 952 929 948
Yarım Ziynet 466 476 464 474
Çeyrek Ziynet 233 238 232 237
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