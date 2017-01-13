  • 13 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.813
    EURO 4.061
  • BIST 80960.98
    ALTIN 146.716
Buradasınız : » » Altın fiyatları (13 Ocak Cuma)

Altın fiyatları (13 Ocak Cuma)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Altın fiyatları (13 Ocak Cuma)
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,1 146,3 146,2 146,4
Cumhuriyet Ata Lira 963 978 963 980
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,4 137,4 133,5 137,5
Lira(Tam) Ziynet 945 960 941 961
Yarım Ziynet 470 480 470 480
Çeyrek Ziynet 235 240 235 240
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER