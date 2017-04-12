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Altın fiyatları (12 Nisan 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.010,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (12 Nisan 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.010,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 151 151,2 150,8 151
Cumhuriyet Ata Lira 995 1.012,00 993 1.010,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 137,5 141,5 137 141
Lira(Tam) Ziynet 972 992 971 991
Yarım Ziynet 486 496 485 495
Çeyrek Ziynet 243 248 242 247
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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