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Altın fiyatları (11 Nisan 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.008,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (11 Nisan 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.008,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 149,5 149,7 150,4 150,6
Cumhuriyet Ata Lira 985 1.002,00 991 1.008,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 136 140 137 141
Lira(Tam) Ziynet 963 983 968 988
Yarım Ziynet 481 491 484 494
Çeyrek Ziynet 240 245 242 247
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