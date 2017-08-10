  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Altın fiyatları (10 Ağostos 2017)

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 145,7 liradan işlem görüyor.

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Altın fiyatları (10 Ağostos 2017)

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 145,7 liradan işlem görüyor.

Dün 143,1-145,5 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 145,3 lira seviyesinden tamamladı.

Gram altın, bugün saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 145,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını da 976 liradan satılıyor.

Dün günü yüzde 1,4 artışla 1.277,7 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 yükselişle 1.279,3 dolardan işlem görüyor.

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