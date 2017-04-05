Altın fiyatı ne kadar? (5 Nisan 2017)

Altının gram fiyatı, dün yükselen dolar kuruna paralel 149,0 lira ile 2 ayın zirvesine çıkmasının ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 148,6 liradan tamamladı.
Bugüne sınırlı da olsa değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle 148,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243 lira, Cumhuriyet altını da 993 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,24 değer kazancıyla 1.256,4 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yatay seyirle 1.257,0 dolardan işlem görüyor.