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Altın düşüşe geçti

Altının gram fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 128 liraya geriledi.

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Altın düşüşe geçti

Altının gram fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 128 liraya geriledi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü 129 liranın üzerinde tamamlamasının ardından bugün düşüşe geçti. Gram altın saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,9 değer kaybıyla 128,1 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211 liradan, Cumhuriyet altını 861 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise geçen hafta 1.123 dolar ile 10 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrasında dün etkili olan tepki alımlarıyla 1.142 dolara kadar çıkmıştı. Bugün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının onsu şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 1.133 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yeni haftaya tepki alımlarıyla başladığını belirterek, yurt içi piyasalardaki geçici tedirginliğin döviz fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğunu, gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ise sınırlı kaldığını ifade etti.

Altının ons fiyatının 1.150 dolar direncinin üzerine çıkamaması durumunda tekrar satış baskısı altında kalabileceğini ve 1.120 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini kaydeden Memiş, yurt içinde ise bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini dile getirdi.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kurunun seyrine paralel hareket edeceğine değinerek, gün içinde 127,70-130,20 lira bandı içinde hareket edebileceği öngörüsünde bulundu. AA

Etiketler: altın, altının gramı, altın fiyatları
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