Altın düştü Borsa yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 60 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 16 işlemde 25 milyon 100 bin 214,56 liralık ve 20 işlemde 34 milyon 226 bin 296,98 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 892 bin 700 liralık ve 1 işlemde 26 bin 438,29 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kalotı Jewellery, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz, DenizBank ve Ahlatcı Döviz şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kazandı.

Borsa'da yükseliş yüzde 4'ü aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yüzde 4,3 yükselerek 81.000 puan sınırına çıktı.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından döviz kurlarının düşüşe geçmesi, özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladı.

Dolar/TL'nin 3,9296'dan 3,7692'ye kadar inmesinden destek bulan BIST 100 endeksi, yüzde 4,3 artışla 80.973,13 puana kadar yükseldi.

Banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla bazı banka hisselerinde yüzde 9'u aşan yükselişler görüldü. Saat 16.30 itibarıyla banka sektörü içinde en fazla kazandıran hisseler sırasıyla yüzde 9,05 ile Halkbank, yüzde 6,3 ile Vakıfbank ve yüzde 5,7 ile İş Bankası (C) oldu.

Analistler, döviz kurlarındaki düşüş eğilimi ve hisse fiyatlarının dolar bazında uzun vadeli destek seviyelerinde olmasının, tepki alımlarının güçlenmesini sağladığını ifade etti.

BIST 100 endeksinin 81.000 ve 82.000 seviyelerinin direnç, 79.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getiren analistler, yarın yurt dışında hareketlenecek veri takviminin ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.