  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.804
    EURO 4.551
  • BIST 113589.45
    ALTIN 161.133
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Altay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleşti

Altay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleşti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Altay Tankı'na yurt dışındaki pazarlarda çok yoğun talep olduğunu söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altay Tankının seri üretiminde tarih netleşti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Altay Tankı'nın motoru da dahil üretiminin tamamının Türkiye'de yapılacağını söyleyen Canikli, "Seri üretime 2019 yılının sonu, 2020'nin başında geçeceğiz." dedi. 

Altay tankının yurt dışı pazarlamasının şimdiden yapıldığını belirten Bakan Canikli, ciddi talep olduğunu da belirterek, Altay Tankı'nın dünyadaki en iyi ürünlerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.  

Otokar’ın ana yükleniciliğinde tasarlanan ve geliştirilen Altay Tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda, milli imkan ve kaynakların kullanıldığı bir proje olma özelliği taşıyor.

Tasarım, prototipleme ve kalifikasyon projesi olan Altay sayesinde Türkiye, fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan bir ana muharebe tankına kavuşmakla beraber, karada giden en komplike aracı tasarlama ve üretme altyapısına da sahip olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: nurettin canikli, altay tankı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER