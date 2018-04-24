Altay tankının seri üretimi ile ilgili yeni gelişme

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı.

SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Modern tank ihtiyacımıza cevap vermek üzere geliştirilmiş Altay tankının 250 adedinin seri üretim işi ve Altay tankına milli güç grubu geliştirilmesi işi için İcra Komitesinde alınan kararla BMC A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanacak. pic.twitter.com/6kk13hdxlT — SSM (@SavunmaSanayii) 24 Nisan 2018

Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

Kaynak: AA