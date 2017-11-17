Altay Tankı'nın seri üretimi için ikinci teklif

Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik ülke silahlı kuvvetleri için paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar ile silah sistemlerinin tasarımını ve üretimini yapan FNSS, Milli Ana Muharebe Tankı Altay'ın seri üretimine talip oldu.

Savunma Sanayi Müsteşarlığının (SSM) Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi'nde (Altay Projesi) Otokar'ın seri üretime ilişkin teklifinin uygun bulunmamasının ardından başlayan ihale sürecinde teklifler Müsteşarlığa sunulmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üretimindeki uluslararası oyuncularından FNSS, bir süredir üzerinde çalıştığı seri üretim teklifini tamamlayarak SSM'ye sundu.

FNSS'nin Üst Yöneticisi Nail Kurt, Altay tankının seri üretimine ilişkin sürecin rekabete açılmasının yerinde bir karar olduğunu belirtmişti.

Kurt, "FNSS altyapısı ve bilgi birikiminin Altay tanklarımızın üretimi için kullanılmasının, en başta değerli kullanıcımız Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, giderek güçlenen savunma sanayisi ekosistemimiz için büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

FNSS, geniş ürün gamında yer alan özgün tasarım paletli ve tekerlekli araçlarıyla silah sistemlerini, kendi Ar-Ge merkezinde ve kendi mühendislik birikimiyle geliştiriyor.

Yurt dışında 2 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren FNSS'nin, 4 binden fazla zırhlı muharebe aracı çeşitli ülkelerde kullanılıyor.

Otokar da yaptığı açıklamayla tasarımını ve prototiplerini yaptığı Altay tankının seri üretimine ilişkin teklifini Savunma Sanayii Müsteşarlığına ilettiğini bildirmişti.

Altay, sahip olduğu özelliklerle bugün dünyanın en modern ana muharebe tankı konumunda. Artırılmış beka kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve atış gücü ile dikkat çeken Altay, son 2 yıldır her türlü iklim ve arazi şartlarında gerçekleştirilen zorlu testlerde üstün seviyede performans gösterdi. Altay, her türlü hava koşullarında ve mesafelerde, farklı senaryolarda yapılan atış testlerinde çok yüksek isabet oranı kaydetti. Halihazırda Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda Teknik Veri Paketi (TVP)'nin incelenip, onaylanması süreci devam ediyor.

Tankın seri üretimine ilişkin son teklifini 29 Ağustos 2016'da sunan Otokar, SSM'den, "Teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği, ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak, ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği" yanıtını almıştı.